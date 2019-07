Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dahlen (dpa/sn) - Im Kreis Nordsachsen ist ein Autofahrer am Montagabend gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der 28-Jährige mit seinem Wagen zwischen Dahlen und Schmannewitz in der Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Beim Aufprall wurde er durch die Wucht aus dem Wagen geschleudert. Das Auto brannte vollständig aus. Der Mann starb noch an der Einsatzstelle.