Arbeiter stirbt bei Beladen von Autozug

Cuxhaven (dpa/lni) - Ein 20-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Auto-Terminals in Cuxhaven ums Leben gekommen. Der junge Mann aus Geestland sei beim Beladen eines Autozuges zwischen die Ladeflächen des Güterwaggons geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die obere Ladefläche habe sich plötzlich gesenkt - warum, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet.