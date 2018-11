Mann mit Gehhilfe von Auto angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crinitzberg (dpa/sn) - Ein 35 Jahre alter Mann mit Gehhilfe ist von einem ausparkenden Kleintransporter in Crinitzberg (Landkreis Zwickau) angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Die 60 Jahre alte Fahrerin rollte am Donnerstag in Schrittgeschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus der Ausfahrt eines Grundstücks, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie den Fußgänger. Der 35-Jährige stürzte auf den Kopf und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Mann musste nach Angaben der Polizei vom Freitag in ein Krankenhaus nach Zwickau gebracht werden.