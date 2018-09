Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Obercrinitz (dpa/sn) - Im Landkreis Zwickau ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 59-Jährige war am Freitagabend in Obercrinitz mit ihrem Wagen nach links von der Staatsstraße 279 abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach einigen Metern Fahrt im Straßengraben sei das Auto dann an einer Bodenwelle zum Stehen gekommen. Nach Angaben von Ersthelfern war die Frau in ihrem Pkw zur Seite gekippt und nicht mehr ansprechbar. Die alarmierte Notärztin habe nur noch den Tod der Fahrerin feststellen können, teilte die Polizei mit.