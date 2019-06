80-jährige Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coesfeld (dpa/lnw) - Beim Kreuzen einer Landstraße ist eine Radlerin in Coesfeld am Sonntag tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 80-Jährige einem Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie die Polizei berichtete. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 62-Jährigen. Ein Notarzt konnte der Radfahrerin nicht mehr helfen, sie starb noch an der Unfallstelle. Auto und Fahrrad wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Zum Ermitteln des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.