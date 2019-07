Lastwagen durchbricht Brückengeländer und fährt in die Lahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cölbe (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer hat in Mittelhessen mit seinem Fahrzeug das Geländer einer Brücke durchbrochen und ist in die Lahn gefahren. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Marburg sagte, war der 61-jährige Fahrer am frühen Nachmittag zwischen Cölbe und Wehrda unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge mit einem Reifen gegen den Bordstein fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Führerhaus des Lastwagens kam im Fluss zum Stehen, der Auflieger stand noch teilweise in der Böschung. Weil erhebliche Mengen Diesel austraten, wurde eine Ölsperre eingerichtet. Die Bergungsarbeiten an der L 3089 sollten mehrere Stunden dauern. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Oberhessische Presse" darüber berichtet.