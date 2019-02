Eisblock von Lkw verletzt Menschen in anderem Fahrzeug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cölbe (dpa/lhe) - Ein Eisblock auf dem Dach eines Lasters hat am Montag auf einer Landstraße nahe des mittelhessischen Cölbe für einen Unfall gesorgt. Gerade als der Lkw auf der Gegenfahrbahn einem Kleinwagen begegnete, löste sich die Eisplatte. Sie durchschlug die Windschutzscheibe des Pkws und platzte in mehrere Teile. Die 68 Jahre alte Fahrerin sowie die 47-jährige Beifahrerin wurden durch Splitter leicht verletzt, wie die Polizei in Marburg-Biedenkopf mitteilte. Trotz des Schreckens konnte die 68-Jährige das Auto anhalten. Der Laster war jedoch bereits über alle Berge. Der Fahrer habe den Unfall vermutlich gar nicht bemerkt, meinte die Polizei.