Autofahrer stirbt nach Kollision in Cloppenburg

Cloppenburg (dpa/lni) - Ein möglicherweise betrunkener Autofahrer ist in Cloppenburg in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen kollidiert. Der 50-Jährige im entgegenkommenden Auto überlebte den Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen nicht. Der 23-Jährige, dem wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen wurde, erlitt schwere Verletzungen. Das Ergebnis der Blutprobe stand noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn war wegen der Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.