Schülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist eine Schülerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Neunjährige sei am Freitag von einem Auto erfasst worden, als sie hinter einem Bus auf die Straße lief, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 69 Jahre alte Autofahrerin habe die Kollision nicht vermeiden können. Wegen der schweren Verletzungen musste das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht werden.