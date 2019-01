Rettungswagen löst Unfallserie aus: hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Eine von einem Rettungswagen ausgelöste Unfallserie hat in Chemnitz einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen. In der Nacht zum Sonntag war der 31-jährige Fahrer mit dem Krankenwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem am Straßenrand geparkten Pkw, der durch die Wucht gegen ein weiteres Auto stieß. Der dritte Wagen prallte dann gegen einen Laternenmast und blieb auf dem Bürgersteig stehen. Personen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 36 000 Euro.