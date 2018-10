Mann von Sattelzug angefahren: Schweren Verletzungen erlegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist ein Fußgänger von einem Sattelzug angefahren worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 73-Jährige habe am Mittwochnachmittag im Ortsteil Borna-Heinersdorf in der Nähe eines Kreisverkehres die Straße überqueren wollen und sei von einem 58-Jährigen mit seinem Sattelzug erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.