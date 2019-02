Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag beim Abbiegen des Lkw zu der verhängnisvollen Kollision. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.