Chemnitz (dpa/sn) - Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Chemnitz frontal gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Autofahrer starb laut Polizei noch am Unfallort.