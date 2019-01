Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Bei einem schweren Autounfall in Celle sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, krachten am Samstagabend die Autos zweier Fahranfängerinnen auf einer Kreuzung ineinander. Die 18 Jahre alte Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, ihre drei Begleiter kamen mit leichten Blessuren davon. Auch die 19-Jährige am Steuer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die Autos waren Schrott und wurden abgeschleppt.