Hannover (dpa/lni) - Eine 66-Jährige ist im Landkreis Cloppenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die 66-jährige Fußgängerin am Montagabend in Cappeln eine Kreuzung, als sie von dem Auto angefahren wurde. Der 75-Jährige Fahrer habe die Fußgängerin in der Dunkelheit übersehen, hieß es.