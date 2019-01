Drei Verletzte bei Unfall nahe Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cambs (dpa/mv) - In Cambs bei Schwerin sind bei einem Unfall an der Autobahnahnabfahrt der A14 drei Menschen verletzt worden, darunter eine Frau schwer. Eine 31-jährige Autofahrerin soll beim Auffahren auf die Bundesstraße 104 in Richtung Schwerin einen Wagen übersehen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß sei die 31-Jährige schwer und ihr 27-Jähriger Mitfahrer sowie der 38-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt worden. Alle drei seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.