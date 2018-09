Direkt aus dem dpa-Newskanal

Calw (dpa/lsw) - In Calw ist ein Pedelecfahrer tot aufgefunden worden. Zeugen hatten den Mann am Mittwochabend regungslos auf der Straße liegend entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte konnten den 55-Jährigen nicht reanimieren. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen schweren Sturz gibt es bisher nicht. Die Polizei schließt ein gesundheitliches Problem des Mannes nicht aus. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet.