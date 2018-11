Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Callenberg (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Callenberg (Landkreis Zwickau) sind ein Autofahrer getötet und zwei weitere Beteiligte schwer verletzt worden. Der 41 Jahre alte Verursacher sei am Montagabend auf der Bundesstraße 180 nach eigener Angabe einem Reh ausgewichen und dabei frontal in den Wagen eines 44-Jährigen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 44-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein 22 Jahre alter Beifahrer und der 41-Jährige kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.