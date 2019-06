79-Jähriger verursacht Unfall: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Callenberg (dpa/sn) - Ein 79 Jahre alter Autofahrer hat beim Abbiegen mit seinem Wagen in Callenberg (Landkreis Zwickau) einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und erfasst. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Laut Polizei wollte der Autofahrer nach links in die Einfahrt eines Agrarbetriebs abbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden prallten zusammen. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall am Montagmittag leichte Verletzungen.