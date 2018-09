Motorradfahrer stößt in Buxtehude gegen Auto und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stade (dpa/lni) - In Buxtehude ist auf der B73 ein 52 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Stade mitteilte, fuhr der aus Richtung Hamburg kommende Mann sehr schnell und krachte in die Beifahrerseite des gerade links abbiegenden Autos einer 80-Jährigen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr im Stadtteil Ovelgönne. Der 52-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde lebensgefährlich verletzt. Trotz Hilfe von Ersthelfern starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde nur leicht verletzt und erlitt einen Schock.