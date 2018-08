Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Sportwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buttlar (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einem Sportwagen sind im Wartburgkreis vier Menschen verletzt worden. Zwei der Insassen hätten sehr schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfall habe sich am Samstag auf der Bundesstraße 84 bei Buttlar bei einer Veranstaltung von Autofreunden ereignet. Bei dem Unfallauto habe es sich um ein Cabrio gehandelt.

Der Fahrer habe in einer Kurve in Richtung Sünna offenbar die Kontrolle über das schnelle Auto verloren, so die Polizei. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und hätte sich beim Flug über einen Erdhügel zweimal gedreht. Die Bundesstraße war laut Polizei für die Bergungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden gesperrt.