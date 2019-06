Direkt aus dem dpa-Newskanal

Am Ettersberg (dpa/th) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Weimarer Land schwer verletzt worden. Sie kam mit ihrem Auto in einer Kurve in der Gemeinde Am Ettersberg von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen rammte anschließend einen Pfosten, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich. Die Frau kam nach dem Unfall am Mittwoch ins Krankenhaus.