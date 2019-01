Schulbus übersehen: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Busdorf (dpa/lno) - Eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) beim Zusammenstoß mit einem Schulbus lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau habe den vorfahrtsberechtigten und abbiegenden Bus übersehen, teilte die Polizei mit. Sie sei zunächst in das Schleswiger Krankenhaus gebracht und später in die Universitätsklinik in Kiel verlegt worden. Die rund 30 Schulkinder wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Sie fuhren mit einem Ersatzbus weiter. Auch der 59 Jahre alte Busfahrer erlitt keine Verletzungen.