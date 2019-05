Direkt aus dem dpa-Newskanal

Busdorf (dpa/lno) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 77 in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei Flensburg mit. Er starb trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Die B77 war bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden lang gesperrt.