Lastzug kracht auf A7 durch Mittelleitplanke: Fahrer tot

Großburgwedel (dpa/lni) - Ein Silo-Lastzug hat auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel die Mittelleitplanke durchbrochen und ist umgestürzt. Der Fahrer, der am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Laster verloren hatte, starb eingeklemmt in seinem Führerhaus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall nicht verwickelt. In Richtung Hannover wurde die Autobahn komplett gesperrt, auch Richtung Norden musste eine Spur gesperrt werden. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge.