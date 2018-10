Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großburgwedel (dpa/lni) - Auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel sind fünf Lastwagen aufeinander gefahren und mehrere Menschen verletzt worden. Bei dem Unfall nahe Hannover war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einem Stauende. Die A7 in Richtung Hamburg war zunächst gesperrt.