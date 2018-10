62-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Landesstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldhorst (dpa/lni) - Weil ein 42-Jähriger zur Vermeidung eines Auffahrunfalls abrupt auf die Gegenfahrbahn lenkte, ist in der Region Hannover eine Frau ums Leben gekommen. Das Auto der 62-Jährigen sei am Mittwoch auf der Landesstraße 383 in der Nähe von Oldhorst frontal mit dem ausgescherten Fahrzeug des 42-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine weitere Autofahrerin blieb unverletzt, als sie in den Graben fuhr, um eine Kollision zu vermeiden. Der 42-Jährige hatte nach Ermittlungen der Polizei einen vorausfahrenden Unimog aus unbekannter Ursache zu spät gesehen und sein Fahrzeug dann in den Gegenverkehr gesteuert.