Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burgwald (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Burgwald (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 61-Jährige sei am Sonntag auf der Bundesstraße 252 unterwegs gewesen, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei, teilte die Polizei mit. Der Mann erlag den Angaben zufolge noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.