Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burgberg im Allgäu (dpa/lby) - Ein Bergsteiger ist in Burgberg im Allgäu abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte Oberallgäuer verlor am Sonntagnachmittag am Burgberger Hörnle den Halt und stürzte hundert Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb im Krankenhaus. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar.