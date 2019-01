Nach Unfall Gefahrgut auf A67 ausgetreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 67 in Südhessen ist am Montag ein Teil der Ladung eines Gefahrgutlasters ausgetreten. Die Autobahn war tagsüber zwischen Büttelborn und Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) in Richtung Darmstadt voll gesperrt, wie die Polizei berichtete.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war seit dem Morgen mit der Bergung der geladenen Chemikalien beschäftigt. Die Stoffe können laut Polizei eine Gefährdung für Menschen und Umwelt darstellen. Ein Sprecher kündigte an, dass die Sperrung auch den Feierabendverkehr betreffen könnte. Der Fahrer sei in einen Graben gefahren, weil ihm schwarz vor Augen geworden sei. Dabei habe sich die Ladung des Gefährtes zur Seite geneigt und sei teilweise ausgetreten.