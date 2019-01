Laster mit Gefahrgut umgekippt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 67 in Südhessen ist am Montagmorgen ein Gefahrgutlaster umgekippt. Die Autobahn wurde im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Büttelborn und Griesheim gesperrt, wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtete. Weder die Polizei noch die Feuerwehr konnten am Montagmorgen konkrete Angaben zur Ladung des Lasters machen. Dem Fahrer sei in der Fahrerkabine schlecht geworden, sagte der Sprecher. Er sei daraufhin rechts rangefahren. Auf dem Grünstreifen sei das Gefährt dann umgekippt.