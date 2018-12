74-Jährige übersieht entgegenkommendes Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bünde (dpa/lnw) - Eine 74-Jährige hat beim Abbiegen in Bünde einen entgegenkommenden Wagen übersehen und dadurch am Heiligabend einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Zunächst prallte das Auto der Seniorin in den Wagen eines 87-Jährigen und kam auf der Seite zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Eine dahinter fahrende 25 Jahre alte Frau konnte mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachte ebenfalls in das Fahrzeug der Seniorin. Diese erlitt schwere, ein 2-jähriges Mädchen in ihrem Wagen leichte Verletzungen. Die Fahrer der anderen beiden Autos wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.