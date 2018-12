Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büchen (dpa/lno) - Ein Mann ist mit seinem Auto in Schlangenlinien über eine Landstraße in Büchen gefahren und in einen Lastwagen gekracht. Laut Angaben der Feuerwehr erlitt der 42 Jahre alte Fahrer dabei schwere Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer am Mittwochabend wegen eines krankheitsbedingten Anfalls die Kontrolle über seinen Wagen. Dann schlitterte er in den Gegenverkehr und prallte seitlich in den Lastwagen.