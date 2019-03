Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Waldarbeiter ist in der Nähe von Freiburg von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Der 59-Jährige hatte am Donnerstag im Buchenbacher Wald mit Kollegen einige Bäume gefällt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Baum traf den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch am Unfallort starb.