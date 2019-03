Schiffs-Kollision im Brunsbütteler Elbehafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Bei einer Kollision im Brunsbüttler Elbehafen sind am Sonntag drei Schiffe beschädigt worden. Wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte, kam das Containerschiff "Calisto" bei einem Ankermanöver aus unbekannter Ursache vom Kurs ab und rammte das Tankschiff "Claudia". Der daneben liegende Massengutfrachter "Interlink Affinity", der gerade betankt wurde, wurde ebenfalls beschädigt. Durch den Zusammenstoß rissen die Leinen und die Schlauchverbindungen zwischen dem Tankschiff und dem Frachtschiff. Rund 200 Liter Marinediesel und geringe Mengen Schweröl liefen in die Elbe. An dem Tanker entstand erheblicher Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Schiffe blieben seetüchtig. Zur Höhe des Gesamtschadens gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, hieß es. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.