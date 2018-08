Containerschiff kollidiert mit Schleusenanlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Ein Containerschiff ist am Donnerstagabend mit der Schleusenanlage des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel(Kreis Dithmarschen) kollidiert. Das von der Elbe kommende Schiff "Marie-B" sei dabei an der Bugspitze großflächig eingedellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Als Unfallursache vermuten die Beamten einen Steuerfehler in Kombination mit auflaufendem Wasser. Die genauen Schäden an der Anlage wurden zunächst noch untersucht, waren jedoch so gering, dass es zu keinerlei Einschränkungen im Schleusenverkehr kam. Das teilte die Wasserschutzpolizei am Nachmittag mit.