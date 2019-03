Containerfrachter kollidiert mit Schiff und Pier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Ein Containerfrachter ist in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) mit einem anderen Schiff kollidiert und gegen die Pieranlage im Bereich des Elbehafens geprallt. Bei dem Zusammenstoß am Sonntag wurde niemand verletzt, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Wie es zu dem Vorfall in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals kam, war am Nachmittag noch unklar.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Frachter um das etwa 170 Meter lange Containerschiff "Calisto". Laut Wasserschutzpolizei sollen die Beschädigungen an beiden Schiffen jedoch oberhalb der Wasseroberfläche liegen, eine Gefahr wegen auslaufender Betriebsstoffe bestehe nicht. Beide Schiffe waren den Angaben zufolge nach dem Unfall noch fahrtauglich.

Weitere Angaben zum Ausmaß und der Höhe der entstandenen Schäden machte ein Sprecher zunächst nicht. Der Schiffsverkehr sowie der Ablauf an den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals wurden nicht beeinträchtigt. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.