Fernbus kracht in Leitplanke: Weiterer Unfall auf der A5

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bruchsal (dpa/lsw) - Vier Tage nach einem Busunfall auf der A5 mit zehn Verletzten ist bei Bruchsal erneut ein Fernbus verunglückt. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zehn Insassen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Bus sei am Samstagmorgen auf der Ausfahrt zu einer Raststätte frontal gegen eine Leitplanke gekracht. "Was genau passiert ist, wissen wir nicht", sagte der Polizeisprecher. Der Bus sei zum Zeitpunkt des Unfalls mit 40 bis 50 Menschen voll besetzt gewesen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Busfahrer in ein Krankenhaus.

Die Ausfahrt zur Raststätte sowie der rechte Fahrstreifen der Autobahn wurden für die Aufräumarbeiten gesperrt. Zunächst bildete sich ein Rückstau von sechs Kilometer.

Am Dienstag waren bei einem Unfall mit einem Fernbus auf der A5 bei Ettlingen zehn Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei im Bereich einer Baustelle. Der Fahrer des mit rund 20 Menschen besetzten Busses hatte einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu spät gesehen.