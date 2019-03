Ein Toter und 88 Verletzte am Wochenende in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb)- Auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende ein Mann ums Leben gekommen und 88 Menschen sind bei Unfällen verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Montag in Potsdam mit. Demnach starb der Mann am Freitagnachmittag an einem beschrankten Bahnübergang in Brieselang (Havelland). Er wurde mit seinem Motorrad von einem Zug erfasst. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte die Polizei insgesamt 450 Verkehrsunfälle.

Durch Sturmtief "Eberhard" kam es auch in Brandenburg zu vermehrten Einsätzen der Polizei.