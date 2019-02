Lastwagen geborgen: Schokolade wird abtransportiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Zierenberg (dpa/lhe) - Der auf der Autobahn 44 bei Kassel verunglückte Schokoladen-Laster ist in der Nacht zu Freitag geborgen worden. Dazu sei die A44 Richtung Dortmund für mehrere Stunden voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Laster hatte 24 Tonnen Schokolade geladen. Die an einem Feld liegende Süßware sollte am Morgen abtransportiert werden.

Der Lkw war am Donnerstag zwischen Zierenberg und Breuna (Kreis Kassel) von der Fahrbahn abgekommen und eine 20 Meter tiefe Böschung hinab gestürzt. Der 53 Jahre alte Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.