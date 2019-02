Zwei Verletzte bei Autounfall: Rettungsmaßnahmen gestört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos sind in Bremen-Gröpelingen zwei Frauen schwer verletzt worden. Die Frauen im Alter von 19 und 25 Jahren wurden von der Wucht des Aufpralls am Freitagabend in ihrem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut Polizei störten bis zu 40 Schaulustige die Arbeit der Einsatzkräfte, sie hätten versucht, an das Unfallauto zu gelangen. Einem Sprecher zufolge handelte es sich bei einigen der Menschen vor Ort um Familienangehörige der Unfallopfer.

Der Unfall geschah den Angaben zufolge nach einem Überholvorgang der 25 Jahre alten Fahrerin. Ihr Wagen sei mit einem Auto zusammengestoßen, in dem drei Männer saßen. Die Frau habe die Kontrolle verloren, ihr Wagen sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die drei Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.