Zwei tödliche Unfälle in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein Auto hat in Bremen eine 66-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau am Vortag beim Überqueren einer Straße angefahren. Sie starb im Krankenhaus. Zeugen zufolge lief die Frau bei rot über die Straße. Während der Unfallaufnahme wurden mehrere Straßen gesperrt.

Unklar war der Ablauf eines zweiten tödlichen Unfalls, bei dem ein 53-Jähriger ums Leben kam. Die Leiche des Pedelec-Fahrers wurde am Mittwoch an einem Deichweg gefunden. Die Ermittler vermuten, dass der 53-Jährige schon am Dienstagabend stürzte und an der Unfallstelle starb. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei zunächst aus.