Zehnjähriger beim Gassi gehen von Auto angefahren

Bremen (dpa/lni) - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Bremen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei mit seiner Schwester und seinem Hund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Hund plötzlich auf die Straße lief, rannte das Kind hinterher. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Der Junge wurde am Donnerstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.