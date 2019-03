Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein 18 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in der Bremer Altstadt mit einem Auto frontal zusammengekracht. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich habe der 30 Jahre alte Autofahrer oder der Radfahrer eine rote Ampel übersehen, sagte eine Sprecherin. Der 18-Jährige stürzte zu Boden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.