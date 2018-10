Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein 19-Jähriger ist in Bremen mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Mann war in der Nacht zu Samstag zunächst in einer Kurve an die Bordsteinkante gestoßen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Daraufhin hatte er die Kontrolle über das Motorrad verloren.