Kleinlaster kollidiert mit Grillwagen: zwei Verletzte

Bremen (dpa/lni) - Bei der Kollision eines Kleintransporters mit einem Hähnchengrillwagen in Bremen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Fahrer des kleinen Lastwagens vom Parkplatz eines Supermarktes fahren. Er übersah dabei am Montag aber, dass sein Kastenaufbau an der Markise der fahrbaren Hähnchenbraterei hängenblieb. Der Grillwagen wurde verschoben. Dem 37 Jahre alten Koch spritzte daraufhin heißes Frittierfett über die Hand. Vor dem Wagen stürzte ein 60-jähriger Kunde zu Boden, der an einem Klapptisch gegessen hatte. Er verletzte sich so schwer am Kopf, dass Ärzte von Lebensgefahr ausgingen.