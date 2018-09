Frau von Bremer Straßenbahn erfasst: Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein Frau ist in der Bremer Innenstadt von einer Straßenbahn angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 31-Jährige überquerte am Montagmittag gerade die Straßenbahngleise, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.