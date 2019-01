Frau fährt aus Versehen durch Schranke von Parkhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Mit ihrem Auto ist eine 77 Jahre alte Frau am Donnerstag in Bremen durch die Schranke eines Parkhauses gefahren und auf drei geparkte Autos geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau beim Versuch, ein Ticket zu ziehen, wahrscheinlich von der Bremse gerutscht. Aus Versehen trat sie das Gaspedal durch. Nach Zeugenaussagen fuhr das Auto mit quietschenden Reifen durch die Schranke des Parkhauses bei einem Krankenhaus. Danach fuhr das Fahrzeug eine kleine Rampe hinunter und landete bei den drei geparkten Wagen. Die Fahrerin wurde bei den Unfall leicht verletzt und umgehend vom Klinikpersonal versorgt. An allen Autos entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindesten 20 000 Euro.