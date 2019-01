Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Eine Autofahrerin hat sich bei einem Unfall in Bremen lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor die 68-Jährige am Montagabend im Stadtteil Horn-Lehe die Kontrolle über ihr Auto. Sie überfuhr ein Straßenschild und anschließend die Straßenbahnschienen und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem anderen Auto zusammen. Die 25 Jahre alte Fahrerin und die 90 Jahre alte Beifahrerin dieses Fahrzeuges verletzten sich dabei leicht. Die Unfallursache stand zunächst nicht fest. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 12 000 Euro.