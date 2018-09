Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breitnau (dpa/lsw) - Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch mit seinem Krad in Richtung Furtwangen auf der Überholspur unterwegs gewesen, als er mit einem Kleintransporter kollidierte. Durch den Zusammenprall erlitt der Biker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle in der Nähe von Breitnau starb. Der 58 Jahre alte Fahrer des Transporters, der demnach Schüler beförderte, erlitt einen Schock. Die Kinder im Fahrzeug blieben unverletzt.